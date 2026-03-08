◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ―イスラエル（2026年3月7日マイアミ）ベネズエラのルイス・アラエス内野手（28）が2本塁打を含む全て長打の4安打で5打点をたたき出し、チームの勝利に貢献した。まずは初回、鮮やかな速攻で試合の主導権を自軍に引き寄せた。初回1死一塁、右中間に先制の適時二塁打を放ち、打線を勢いづける。22年からMLBで3年連続の首位打者を獲得した男のバットはその後も止まらなった。4―1の5