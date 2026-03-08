【今週の秘蔵フォト】美人声優の福井裕佳梨は、アニメのみならず映画、ドラマ、バラエティー番組、歌手でも活躍するマルチタレントで、長く根強い人気を誇っている。２００７年９月２日付本紙では、当時大人気を呼んだテレビ東京系のアニメ「天元突破グレンラガン」で美女ニア・テッペリン役を演じた福井のインタビューが掲載されている。声優デビューは１９９８年で「グラビアの仕事をしながら『彼氏彼女の事情』という作品のオ