Image: Compass Rase 2026年1月20日の記事を編集して再掲載しています。『ドラゴンボール』から飛び出たみたい。バイクを速く走らせるにはどうするか？ パワーを上げたり軽量化したり、いろいろですが空気力学も大事。新幹線のように流線型だと、風や空気を受け流せます。レース用のバイクはそこも考慮して作られていますが、昔のバイクはもっとシンプルかつ大胆なカウリングでレースに参戦