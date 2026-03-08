1次ラウンドプールD●イスラエル3−11ベネズエラ○＜現地時間3月7日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表がイスラエル代表に大勝。14安打・11得点と打線が繋がり、2連勝の好スタートを切った。オランダとの初戦を制したベネズエラは初回、一死一塁から3番ルイス・アラエスの適時二塁打で1点を先制。4番サルバドール・ぺレスの適時打、5番エウヘニオ・スアレスの1号2ラ