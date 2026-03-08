任期満了に伴う石川県知事選挙は、投票が始まりました。金沢市では、市長選挙も行われています。能登半島地震や奥能登豪雨発生後、初めて行われる知事選挙で、復興をはじめ、県政のけん引役を決める選挙には、現職と新人合わせて3人が立候補しています。投票は、けさ7時から始まり、午前11時現在の推定投票率は、7.35％と、4年前の前回を4.78ポイント下回っています。7日までの期日前投票の投票者数は、28万5244人と、前回に比べ、