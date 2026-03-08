2016年に芸能界デビューを果たし、今年で10年の節目を迎える俳優の中川大輔。現在放送中のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)では、警視庁捜査一課・儀堂班の刑事・寺本恵土を演じている。中川は自身のインスタグラムで定期的にコメント返しを行い、ファンとの交流を楽しんでおり、最近は本作に関するやりとりも多い。中川にインタビューし、コメント返しを始めたきっかけや、SNSとの向き合い方など話を聞いた。中川大輔