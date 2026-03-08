1次ラウンド・プールC韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。9回に中堅の周東佑京外野手（ソフトバンク）がスーパーキャッチを披露。日本人ファンから様々な声が上がった。2点リードの9回1死。ジャーメイ・ジョーンズの大飛球が中堅後方を襲う。猛然と追った周東は、フェンスに激突しながらスーパーキャッチ