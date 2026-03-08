ぽかぽかと暖かい日が増えはじめ、もうすぐ桜の季節がやってきます。【スターバックス】でも、毎年恒例の「さくらグッズ」の販売がスタート。今回は、プレゼントにもおすすめの注目商品をご紹介します。人気のアイテムはすぐに売り切れてしまうこともあるので、早めにチェックして。 使うのがもったいないかわいさ「桜コースター」 桜のコースターの中にグリッターが入った「SA