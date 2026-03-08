日本戦ナイター→翌日正午に台湾戦、対策は？ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は東京ドームで1次ラウンド・Cプールが進行しており、8日の第1試合では台湾と韓国というアジアのライバルが激突する。試合前の会見で韓国のリュ・ジヒョン監督は、普段と違った環境で戦う苦悩を漏らした。韓国は7日の日韓戦に6-8で敗れた。試合終了は午後10時12分。選手たちは悔しさを口にしながらも「明日も準備をしていい試合をしたい