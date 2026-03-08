鈴木唯人が今季リーグ戦4ゴール目を決めたドイツ1部フライブルクは現地時間3月7日、ブンデスリーガ第25節でレバークーゼンと対戦し、3-3で引き分けた。この試合で日本代表MF鈴木唯人が今季リーグ戦4ゴール目を決めたなか、現地では「実に見事な連携から生まれたゴール」と絶賛された。試合は1-1で迎えた前半43分、鈴木は自陣でボールを持つと右サイドへ展開。そのまま足を止めずに相手のペナルティエリア内に走り込むと、右サ