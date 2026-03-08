◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】昨季の優勝チームから、着実に右肩上がりで成長中。セットプレー得点増は「中後コーチの功績が大きい」とのことＧＫ早川友基【５・５】精細を欠くプレーが２つほどあり、それを