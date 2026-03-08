◆歌舞伎座「三月大歌舞伎」（２６日千秋楽）その声、その姿。坂東巳之助（３６）に新たな発見があった。今月は昼夜の通し狂言で尾上松緑（５１）とのダブルキャストで競い合っている。昼が「加賀見山再（ごにちの）岩藤」、俗に「骨寄せの岩藤」。役は岩藤の霊と鳥井又助。夜は「三人吉三巴白浪」の和尚吉三。巳之助は１５歳年上の兄さんに挑んでいるのだ。興味は岩藤と又助。まず、又助。物語はお家騒動が起きた多賀家の忠信