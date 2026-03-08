よさこい祭りの衣装の変遷などを楽しめる企画展が高知市で開かれています。高知市の高知よさこい情報交流館で開かれている企画展「よさこい衣装展～今と昔～」は、衣装を通じてよさこい祭りの自由さや多様性を紹介するものです。会場には第72回よさこい祭りの受賞チームなどの衣装がコンセプトやこだわりポイントなどとともに紹介されているほか、祭りのポスターや写真など約100点が展示されています。DD