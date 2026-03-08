◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）右膝の大けがから再起を目指す元十両で西序二段１００枚目・木竜皇（立浪）は東１００枚目・本東（玉ノ井）を押し出し、白星発進した。初日から相撲を取るのは昨年春場所以来、１年ぶりだったが「先場所で１回出たので、あまり緊張せずにいけた。先場所はすごい緊張したので、出てて良かったなと思います」と胸をなで下ろした。木竜皇は十両だった昨年３月の春場所６日目の