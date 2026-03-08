８日、記者会見に臨む王毅氏（中央）。（北京＝新華社記者／傅天）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、次のように述べた。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が自ら構想を描き、指揮する中国外交は、激動する世界に最も貴重な安定性と確実性を提供し、世界的な混乱の中でかけがえのない支柱となっている。