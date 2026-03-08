フィギュアスケート元世界女王・浅田真央さんが、加賀友禅に身を包んだ姿を披露し、絶賛の声が多数寄せられている。７日までにインスタグラムで「『きものＳａｌｏｎ２０２６年春夏号』＃きものｓａｌｏｎ＃加賀友禅」とハッシュタグを添えて、白地に淡い青の葉の模様があしらわれた加賀友禅に身を包んだ姿を披露した。この投稿には「真央ちゃんとてもお似合いで上品でうっとりしちゃう」「表情が和服モードになってい