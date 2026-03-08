◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）米国が５回、集中打で５点を挙げて５―１と英国を逆転した。０―１の５回１死からクレメント（ブルージェイズ）が三失で出塁。クローアームストロング（カブス）が右翼線二塁打で二、三塁とすると、シュワバー（フィリーズ）の打席での暴投の間にクレメントが生還して同点に追いついた。なお１死三塁で昨季ナ・リーグの本塁打＆打