８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、首脳外交について次のように述べた。昨年は壮大な首脳外交が大国間の対話と協調の新たな実践を切り開き、周辺国との善隣友好の新たな局面を強化した。グローバルサウスの大団結に向けた新たな推進エネルギーを結集し、