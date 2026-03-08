◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国 ― 台湾（2026年3月8日東京D）韓国は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組3戦目で台湾と対戦する。前夜の日本戦に6―8で敗れて1勝1敗となっており、絶対に落とせない一戦となる。試合前に会見した柳志荽（リュ・ヒョジン）監督は、日本戦終了から約14時間後の試合開始というスケジュールに「事前に分かっていた。12時間ぐらいはあると計算していた」とコメ