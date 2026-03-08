WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）14日放送の最終話（第10話）を前に主要キャストがクランクアップを迎え、万感の思いを語った。【場面カット】カワイイ⋯仲良く引っ付く藤井流星＆井桁弘恵作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。結婚式の最中に毒に倒れた新婦・沙也香…誰が沙也香（井桁弘恵）に毒を