広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が8日の中日戦を欠場することになった。この日は試合前練習には姿を見せず、別メニューで調整した。新井監督は「腫れがあるから今日は出さない。（10日からの横浜遠征には）連れて行く予定」と10日のDeNA戦（横浜）から復帰する見通しを語った。平川は、前日7日の中日戦で右膝付近に自打球を当て、7回の守備から交代していた。