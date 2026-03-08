PUFFYが、デビュー30周年を記念した音楽フェス『PUFFYの“P”FES』（パフィーのピーフェス）を開催することが決定。7月19日、20日に神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナにて開催される。【写真】「天才」「うますぎる」手編みニット帽をかぶりaikoとポーズを決める大貫亜美※2枚目〜PUFFYは、1996年にシングル「アジアの純真」で鮮烈なデビューを飾り、その後も「これが私の生きる道」「渚にまつわるエトセトラ」など数々