◇第6回WBC1次ラウンドB組米国─英国（2026年3月7日テキサス州ヒューストン）昨季ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手（33）が7日（日本時間8日）、米国代表として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、イギリス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で勝ち越し本塁打を放った。米国打線は相手投手陣をなかなか捉えられず、4回まで無得点が続いた。それでも0─1で迎えた5回、ク