ラッパー／シンガー・ソングライター／音楽プロデューサーのちゃんみなが、10周年イヤーのスタートとなった8日、自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を、今年7月11日と12日の2日間にわたり開催すると発表した。自身最大キャパシティでのドーム公演に臨む。【画像】ちゃんみな、東京ドーム2DAYS『AREA OF DIAMOND FINAL』ロゴちゃんみなは、2023年から3月から、自身のコンサートツアーを『AREA OF DIAMOND』と