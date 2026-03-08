富山地方鉄道は鉄道線の全線がきょう限定で100円で乗り放題となるイベントを開いています。これは富山地方鉄道が利用促進につなげようと今回初めて企画しました。きょうに限り100円で鉄道線全線に何度でも乗ることができるもので、特急列車にも使えるとあって、けさ、電鉄富山駅には一時長蛇の列ができていました。利用者たち「楽しみ」「車で行ける距離でも（電車で）100円で行けるっていうのはすごく助かる」地鉄は利用者の減少