広島は８日、今年のホームランガールに選ばれた高間美緒さん（２０）、森上遥翔さん（２１）、上中美侑さん（２１）の大学生３人を発表した。高間さんは、「決まったときは、すごく驚きました。大好きなカープを応援できること、そして広島を盛り上げられることを、とてもうれしく思っています」と声をはずませた。ホームランガールは、マツダスタジアム公式戦で本塁打を放ったカープ選手に、ホームラン人形を手渡したり、イ