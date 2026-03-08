TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。体調不良で2週間ぶりに現場復帰し、仕事の仕方についてコメントした。体調不良の原因が急性胃腸炎であったことに言及した安住アナは「で、なんかほら、仕事が1人にかたよっているんじゃないか、とかそういう指摘もあったりして『TBSはね、安住、江藤（愛アナ）、日比（麻音子アナ）この3人に仕事がかたよっている、なんて言っ