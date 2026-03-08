中東紛争が泥沼化する中、トランプ米大統領は８日までに「今日、イランは非常に激しい打撃を受けるだろう！」と最大級の警告を発した。ＡＰ通信などが伝えた。自身のＳＮＳへの投稿で、イランを「もはや中東のいじめっ子ではなく、今や『中東の敗北者だ」と批判。「イランの悪質な振る舞いにより、これまで対象外だった地域や集団も、完全な破壊と確実な死を伴う標的の検討対象となった」と述べ、軍事行動の無制限な拡大を示唆