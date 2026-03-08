◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）２０２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）が２時間２２分５３秒（記録は速報値）で、日本勢２番手の４位に入った。２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。定刻の午前９時１０分にスタート。風が強く吹く厳しい状況で日本記