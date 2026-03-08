センバツに出場する大阪桐蔭が８日、関西学院高と練習試合を行った。西武・中村剛也の長男・勇斗は「５番・三塁」で先発出場した。２回無死一塁の第１打席は、遊ゴロで走者を二塁へ進めた。４回は無死一、三塁の絶好機。暴投で三塁走者が生還し、一無死二塁から四球を選んだ。１―２で迎えた２死一、二塁の第３打席は、０―２と追い込まれてから強振。左中間へ運ぶ、逆転二塁打となった。試合は５回を終わって、４―５。