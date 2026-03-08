中東各地では、イランの大統領が近隣諸国への攻撃を控える意向を示した後もアメリカ軍の関連施設を狙ったとみられる攻撃が続いていて、被害が広がっています。UAE＝アラブ首長国連邦では7日、イランからのミサイルや無人機に対する迎撃が行われ、ロイター通信によりますと、破片がビルや車に落下しアジア系の男性1人が死亡したということです。イランのペゼシュキアン大統領は7日の演説で、近隣諸国に対し攻撃で被害が出ていること