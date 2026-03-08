女優の伊藤歩（45）が7日、自身のインスタグラムを更新。自身の“推し”との顔寄せツーショットを公開した。「みなさま、Netflix『ボーイフレンド』シーズン1 観られました？」と米配信大手Netflix（ネットフリックス）で配信されている恋愛リアリティー番組「ボーイフレンド」について言及。「ご出演されている、私の押しのGenseiくん」と自身の“推し”を明かした。GENSEIは台湾出身のヘアメイク。「推しだと騒いでいたら