◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）台湾、チェコに連勝して波に乗るオーストラリアを、侍ジャパンが迎え撃つ。日本は台湾、韓国に連勝。７日の韓国戦ではメジャー勢の活躍で打撃戦を制し、勢いに乗る。勝てば１位での準々決勝進出が決まるだけに、開幕３連勝での１次ラウンド突破を目指す。天覧試合のマウンドに上がるのは、チーム最年長のロッキーズ・菅野智之投手（３６）。独特の雰囲