◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）今場所「林龍」から改めた東序二段83枚目の「御柱（おんばしら）」（19＝二所ノ関部屋）が浜田（19＝錣山部屋）を押し出しで下し白星発進した。立ち合いから圧力をかけて前に出ると、相手の横の動きにも対応。取組後は安堵（あんど）の表情を浮かべ「すごく緊張しました。四股名が大きすぎて…、その重圧もあります」と振り返った。三段目だった昨年名古屋場所で