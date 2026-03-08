◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―台湾（８日・東京ドーム）台湾のソ・ゴクウ監督が試合前会見に臨み、１次ラウンドＣ組の日程について、今後の改善を望んだ。１次ラウンドＣ組に出場する日本、オーストラリア、韓国、台湾、チェコの５チームの中で、台湾のみが５日のオーストラリア戦から休みがなく、４連戦を余儀なくされるハードなスケジュールとなっている。指揮官は「確かに４日連続の試合となるのは、チームにとって