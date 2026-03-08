将棋の第75期ALSOK杯王将戦七番勝負第5局は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」にて、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）による1日目の対局が行われている。【映像】藤井王将のお気に入り？の“栗ようかん”午前10時30分のおやつタイム。藤井王将は「栗の小倉羊羹」と「抹茶」を注文した。大粒の栗をたっぷり使用した同ホテル伝統の自家製で、藤井王将が例年注文しているお気