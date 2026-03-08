◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は前半で３バーディー、１ボギーと２つ伸ばし、通算１６アンダーで単独首位をキープ。２位の永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）と４打差でバックナインに入った。小林光希（三徳商事）、神谷そら（郵