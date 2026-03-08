モデルでタレントの井手美希がこのほど、都内で、４ｔｈＤＶＤ「ｍｉｋｉｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」の発売記念イベントを行った。井手は昨年１月の初リリースからわずか１年数カ月で４枚目と、ハイペースでＤＶＤを発売している。加えてこの日は、５月２９日に次回作「ｍｉｋｉｔｏｇｅｔｈｅｒ」のリリースも発表した。ＤＶＤを発売してきたこれまでを振り返り「あっという間の１年でした。今回も沖縄で撮影し生まれて初め