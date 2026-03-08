県内の1月の有効求人倍率は1.51倍となり10か月ぶりに前の月を上回り、全国で3番目の高い水準となっています。石川労働局が発表した1月の有効求人倍率は1.51倍と、前の月を 0.04ポイント上回りました。前の月を上回ったのは10か月ぶりで全国でも3番目の高い水準となっています。有効求人数は前の月を0.9パーセント上回る、2万6008人と8カ月ぶりに増加しました。その一方で、有効求職者数は1.4パーセント下回る1万7260人