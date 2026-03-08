静岡県内では2月、ノロウイルスによる食中毒が相次いだ事から県は3月5日、食中毒警報を発表しました。県中部保健所によりますと、2月21日に焼津市内の飲食店を利用した4グループ11人のうち3グループ7人が翌日から、嘔吐や下痢などの症状を訴えたことが判明しました。保健所によりますと、症状が現れた人の便からノロウイルスが検出されたということです。患者は、全員快方に向かっているという事です中部保健所はこの