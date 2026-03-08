キャデラック 8-6-4（1981年）『8-6-4』という名称は、その設計の特異性を示すものである。低燃費と低排出ガスを実現するため、この6.0L V8は、状況に応じて6気筒または4気筒での走行が可能だ。気筒休止システム自体は目新しいものではなく、1908年のユニークなシェブラー車では、V12エンジンのキャブレターを1基無効化することで直列6気筒として作動させることができる。【画像】LT6エンジンを積むC8型トップグレード！【シボレー