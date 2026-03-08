シボレー・スモールブロック Mk1（1954年）シボレーのスモールブロックは、おそらくGM史上最も称賛されたエンジンだろう。驚くべきことに、1億台以上が生産されている。現在では新車には搭載されていないが、交換用または改造用の「クレートエンジン」として依然入手可能だ。【画像】6.2L V8で1000馬力！ 究極のカマロ【ヘネシー ・エクソシスト・カマロZL1を詳しく見る】全25枚初登場は1955年モデルのベルエア（写真）とコルベ