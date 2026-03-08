◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イギリス - アメリカ(日本時間8日、ダイキン・パーク)MLBの強打者が連日特大弾でチームを救います。初回にサイ・ヤング賞のタリック・スクーバル投手が先頭打者初球ホームランを被弾で始まったアメリカ対イギリス。アメリカはなかなか得点が奪えず苦しい状況が続く中、5回相手の暴投で同点に追いつくと、昨季のレギュラーシーズンで大谷翔平選手超えの56本塁打を放ったカイ