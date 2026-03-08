◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ11―3イスラエル（2026年3月7日フロリダ州マイアミ）ベネズエラが投打のかみ合う会心の試合運びで、2連勝を決めた。鮮やかな速攻劇で試合の主導権を握った。初回、先頭のロナルド・アクーニャが四球で出塁。1死後、3番のルイス・アラエスが左中間を破る二塁打で先制した。22年からMLBで3年連続の首位打者を獲得した主軸の先制打で、打線は一気に活気付く。1死三塁からロイヤルズ一