名古屋ウィメンズマラソンは8日、名古屋市のバンテリンドームナゴヤ発着で行われ、佐藤早也伽（積水化学）が2時間21分56秒で日本勢最高の2位に入った。シェイラ・チェプキルイ（ケニア）が連覇した。記録は速報値。