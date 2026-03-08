グラビアアイドルの大空愛が7日、最新イメージDVD『vs仮想エロス』（エアーコントロール）の発売を記念し、ソフマップAKIBA アミューズメント館でイベントを開催した。 本作は「男の夢を詰め込んだ妄想4シチュエーション」をテーマに、さまざまな非日常的な展開を描いた作品。ASMR録音による臨場感あふれる音声も特徴で、イヤフォンやヘッドフォンでの視聴が推奨されている。 DVDは10月上旬に都内で撮影さログインして続きを読むTh