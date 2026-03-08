陸上・名古屋ウィメンズマラソン（８日・バンテリンドームナゴヤ発着）――今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねて行われ、佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒で日本人トップの２位に入った。同２番手は加世田梨花（ダイハツ）で４位。シェイラ・チェプキルイ（ケニア）が２時間２１分５４秒で２連覇を飾った。佐藤、加世田のほか大森菜月（ダイハツ）、信桜空（横浜市陸協）、五島莉乃（資生堂）、村上愛華