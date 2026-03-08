モデルでタレントの井手美希（24）が7日、東京・秋葉原のソフマップAKIBAアミューズメント館で第4弾DVD「miki collection」（エスデジタル）の発売記念イベントを行った。昨年1月31日にリリースしたファーストDVD「miki rhythm」から、1年2カ月で4枚目のDVDを発売するハイペース。5月29日に5枚目となる「miki together」のリリースも告知された。井出は「アッという間の1年でした。今回も沖縄で撮影し、生まれて初めて洗車にも挑戦