「将来の備え」として不可欠な生命保険ですが、一歩間違えれば家計を圧迫する最大の固定費になりかねません。特に20代・30代の独身層は、ライフステージに見合わない過剰な保障や、勢いに押された契約で後悔するケースも……。実例をみていきましょう。昼休みになると現れる「女性」新卒で大手メーカーに就職したマツダさん（仮名／27歳）。月収は残業代などを含めておよそ42万円と、同世代と比較すれば恵まれた収入を得ていました