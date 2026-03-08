使われなくなったおもちゃなどの廃材をつかった作品の展示会が秋田市で開かれていて。、見る人を楽しませています。この展示会は秋田市文化創造館の前の館長で美術家の藤浩志氏が手掛けたもので、作品のパーツは使われなくなったおもちゃなどの廃材です。作品を通してプラスチック資源の循環について、そして「人がつくり出したもの」をどういった形で残していくべきなのか考えてほしいと企画されました。8日午後にはおもち